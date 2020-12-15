Жителя Японии приговорили к смертной казни за убийство девяти человек

30-летнего жителя Японии Такахиро Сираиси приговорили к смертной казни за убийство девяти человек (восьми женщин и одного мужчины). Об этом сообщает «Би-би-си».

Сираиси через Twitter находил женщин с суицидальными наклонностями и заманивал их в свое жилье, говоря, что поможет им умереть. В некоторых случаях он утверждал, что убьет себя вместе с ними.

Судья, вынесший вердикт, отметил, что «никто из жертв не согласился на то, чтобы быть убитым». Сираиси признал вину, сказав, что действительно убил жертв без их согласия, хотя первоначально и он, и адвокаты утверждали обратное.

О серии убийств впервые стало известно осенью 2017 года, когда полицейские обнаружили части тел жертв в квартире Сираиси. Тогда же его арестовали.

В Японии смертные приговоры выносят за особо тяжкие преступления, такие как серийные убийства или похищение с целью выкупа, отмечает The Japan Times. Газета Kyodo News в 2018 году рассказывала, что с 1993 года, когда в Японии разрешили смертные приговоры, были казнены более 100 человек.