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№ 138 от 14 декабря 2020Читать номер
Жителя Японии приговорили к смертной казни за убийство девяти человек
30-летнего жителя Японии Такахиро Сираиси приговорили к смертной казни за убийство девяти человек (восьми женщин и одного мужчины). Об этом сообщает «Би-би-си».
Сираиси через Twitter находил женщин с суицидальными наклонностями и заманивал их в свое жилье, говоря, что поможет им умереть. В некоторых случаях он утверждал, что убьет себя вместе с ними.
Судья, вынесший вердикт, отметил, что «никто из жертв не согласился на то, чтобы быть убитым». Сираиси признал вину, сказав, что действительно убил жертв без их согласия, хотя первоначально и он, и адвокаты утверждали обратное.
О серии убийств впервые стало известно осенью 2017 года, когда полицейские обнаружили части тел жертв в квартире Сираиси. Тогда же его арестовали.
В Японии смертные приговоры выносят за особо тяжкие преступления, такие как серийные убийства или похищение с целью выкупа, отмечает The Japan Times. Газета Kyodo News в 2018 году рассказывала, что с 1993 года, когда в Японии разрешили смертные приговоры, были казнены более 100 человек.
Теги:em, приговор, убийство, смертная казнь, япония
В России зафиксировали 26 689 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В России за сутки выявили 26 689 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Днем ранее за сутки в стране зарегистрировали 27 328 новых случаев COVID-19.
В Москве коронавирусом заразились 5418 человек. В Санкт-Петербурге за сутки выявили 3765 новых случаев заражения COVID-19, в Московской области — 1392, в Нижегородской области — 489, в Архангельской области — 402.
За последние сутки в России скончались 577 человек. Общее число умерших от COVID-19 в России за время пандемии достигло 47 968 человек. Вылечились от инфекции по стране 2 149 610 пациентов, из них 24 813 человек выздоровели за последние сутки.
Всего в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 превысило 72,8 млн человек. Больше всего зараженных в США — более 16,5 млн, следом идут Индия (9,9 млн) и Бразилия (6,9 млн). Россия — на четвертом месте.
Накануне разработчики российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» заявили о ее 100% эффективности против тяжелых форм заболевания. В общем, по словам разработчиков, эффективность «Спутника V» составляет более 90%. Это доказали «в трех статистически значимых точках», которые указаны в протоколе исследования.
«Спутник V» стала первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но уже 8 сентября его запустили в гражданский оборот, а в начале декабря в стране стартовала массовая вакцинация.
О 100% эффективности своей вакцины против тяжелых форм коронавируса ранее заявила американская компания Moderna.
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