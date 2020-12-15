В России зафиксировали 26 689 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В России за сутки выявили 26 689 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Днем ранее за сутки в стране зарегистрировали 27 328 новых случаев COVID-19.

В Москве коронавирусом заразились 5418 человек. В Санкт-Петербурге за сутки выявили 3765 новых случаев заражения COVID-19, в Московской области — 1392, в Нижегородской области — 489, в Архангельской области — 402.

За последние сутки в России скончались 577 человек. Общее число умерших от COVID-19 в России за время пандемии достигло 47 968 человек. Вылечились от инфекции по стране 2 149 610 пациентов, из них 24 813 человек выздоровели за последние сутки.

Всего в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 превысило 72,8 млн человек. Больше всего зараженных в США — более 16,5 млн, следом идут Индия (9,9 млн) и Бразилия (6,9 млн). Россия — на четвертом месте.

Накануне разработчики российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» заявили о ее 100% эффективности против тяжелых форм заболевания. В общем, по словам разработчиков, эффективность «Спутника V» составляет более 90%. Это доказали «в трех статистически значимых точках», которые указаны в протоколе исследования.

«Спутник V» стала первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но уже 8 сентября его запустили в гражданский оборот, а в начале декабря в стране стартовала массовая вакцинация.

О 100% эффективности своей вакцины против тяжелых форм коронавируса ранее заявила американская компания Moderna.