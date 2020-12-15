Мишустин подписал постановления о мерах по стабилизации цен на продукты

Премьер Михаил Мишустин подписал постановления о мерах для стабилизации цен на продукты. Об этом сообщается на сайте правительства.

Среди мер — заключение специальных соглашений между минсельхозом, минпромторгом, Федеральной антимонопольной службой, производителями и торговыми сетями. Договоренности с производителями сахара и масла планируется заключить до 20 декабря, они будут действовать до конца первого квартала следующего года. Соглашения предполагают, что цены на сахар в опте зафиксируются на уровне 36 рублей за килограмм, в рознице — 46 рублей, а на подсолнечное масло — соответственно 95 рублей и 110 рублей за литр.

Квота на вывоз зерна из России устанавливается на уровне 17,5 млн тонн. Превышающий эту норму экспорт будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости зерна, но не меньше 100 евро за тонну. Пошлина в 25 евро за тонну будет действовать и для экспорта в пределах квоты.

Также документами Выделяются субсидии производителям муки на покупку пшеницы. Им планируют компенсировать до 50% разницы между текущей ценой и среднемесячной ценой за аналогичные периоды в последние три года по данным Росстата и скорректированные с учетом инфляции.

На прошлой неделе президент Владимир Путин раскритиковал чиновников из-за повышения цен на продукты. Он отметил, что причины увеличения стоимости не в пандемии и не в производстве, а в экономике.

Повышение цен коснулось сахара (+71,5%), подсолнечного масла (+23,8%), муки (+12,9%), макаронных изделий (+10,5%) и хлеба (+6,3%). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этого добавил, что для подорожания российских продуктов нет объективных причин и что Кремль ждет «весьма оперативное» изменение ситуации с ценами на них.