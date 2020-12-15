Минобороны получит 256 млн рублей за борьбу с COVID-19 на красноярском месторождении. Золотодобывающая компания утверждает, что уже возместила эти расходы

Правительство России распорядилось выплатить более 256 млн рублей Министерству обороны в качестве компенсации помощи во время вспышки коронавируса на золоторудном месторождении в Красноярском крае. Соответствующий документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, заметило издание NGS24.

Согласно распоряжению, деньги выделят из резервного фонда на «восполнение израсходованных горюче-смазочных материалов, вещевого и медицинского имущества, имущества бытового назначения, продовольствия, средств радиационной, химической и биологической защиты», а также финансовых расходов на транспорт и ремонт.

При этом в компании-золотодобытчике «Полюс» сообщили изданию, что уже полностью компенсировали расходы Минобороны на борьбу с последствиями вспышки коронавируса на Олимпиадинском месторождении.

«Размер компенсации составил 256,9 млн рублей», — уточнил представитель компании.

В отчете «Полюса» за второй квартал 2020 года также указано, что компания потратила на борьбу с коронавирусом около 56 млн долларов.

Вспышка COVID-19 на крупнейшем золотодобывающем предприятии страны — Олимпиадинском ГОКе — произошла в середине мая. Коронавирусом заболели 866 рабочих из 6000 сотрудников.

Минобороны сделало в ГОКе временный госпиталь и отправило туда 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей, а также средства индивидуальной защиты.