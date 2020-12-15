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№ 138 от 14 декабря 2020

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Минобороны получит 256 млн рублей за борьбу с COVID-19 на красноярском месторождении. Золотодобывающая компания утверждает, что уже возместила эти расходы

Общество34

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Правительство России распорядилось выплатить более 256 млн рублей Министерству обороны в качестве компенсации помощи во время вспышки коронавируса на золоторудном месторождении в Красноярском крае. Соответствующий документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, заметило издание NGS24. 

Согласно распоряжению, деньги выделят из резервного фонда на «восполнение израсходованных горюче-смазочных материалов, вещевого и медицинского имущества, имущества бытового назначения, продовольствия, средств радиационной, химической и биологической защиты», а также финансовых расходов на транспорт и ремонт. 

При этом в компании-золотодобытчике «Полюс» сообщили изданию, что уже полностью компенсировали расходы Минобороны на борьбу с последствиями вспышки коронавируса на Олимпиадинском месторождении. 

«Размер компенсации составил 256,9 млн рублей», — уточнил представитель компании.

В отчете «Полюса» за второй квартал 2020 года также указано, что компания потратила на борьбу с коронавирусом около 56 млн долларов.

Вспышка COVID-19 на крупнейшем золотодобывающем предприятии страны — Олимпиадинском ГОКе — произошла в середине мая. Коронавирусом заболели 866 рабочих из 6000 сотрудников.  

Минобороны сделало в ГОКе временный госпиталь и отправило туда 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей, а также средства индивидуальной защиты.

Теги:
sf, компенсация, резервный фонд, минобороны, коронавирус
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