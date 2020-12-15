Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Президент России Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента Соединенных Штатов. Об этом сообщает Кремль.

В поздравительной телеграмме российский лидер пожелал Байдену «всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир». Путин также выразил готовность к взаимодействию и контактам с кандидатом, получившим большинство голосов выборщиков.

Коллегия голосовала накануне. Байден получил 306 голосов выборщиков, действующий президент США Дональд Трамп — 232. Это совпало с прогнозом СМИ, который был сделан по итогам голосования американских избирателей, прошедшего 3 ноября. Лидеры ряда стран поздравили Байдена после обнародования предполагаемых результатов выборов.

В ряде штатов Трамп и его сторонники подавали иски о признании результатов выборов недействительными, но это не увенчалось успехом. После объявления результатов голосования выборщиков Байден заявил, что Трамп не хочет «признавать волю народа, уважать принцип верховенства права и чтить Конституцию».

Теперь на заседании обеих палат Конгресса, которое состоится 6 января, законодатели должны официально подтвердить результаты голосования выборщиков. Инаугурация запланирована на 20 января.