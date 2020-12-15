Японская газета сообщила о закупке Северной Кореей российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». РФПИ это отрицает

Власти Северной Кореи приобрели российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» и термографы китайского производства. Об этом пишет японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники.

Сумма контракта и объем партии вакцины неизвестны. При этом, по данным газеты, выборочно препарат начали вводить представителям Трудовой партии Кореи, правящей в стране, отмечает ТАСС, ссылаясь на материалы издания.

Точных данных о вакцинации лидера КНДР Ким Чен Ына на данный момент нет. Asahi Shimbun предполагает, что для введения ему препарата сначала необходимо будет полностью убедиться в безопасности вакцины.

Термографы установили на границе между Китаем и КНДР. Это нужно для возобновления экономической деятельности между странами.

обновлено 11:16 ТАСС со ссылкой на РФПИ пишет, что в фонде отрицают покупку властями КНДР российской вакцины.

«Спутник V», созданная центром им. Гамалеи и Минобороны, стала первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот, а в начале декабря в стране стартовала массовая вакцинация.

В Российском фонде прямых инвестиций говорили, что нижний порог эффективности «Спутника V» — 91,4%. При этом разработчики заявили, что она обладает 100% эффективностью против тяжелых форм коронавируса.