Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

53 тысячи уже подписали!

Премьеру РФ Михаилу Мишустину: «Не добивайте Байкал!» Петиция

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 138 от 14 декабря 2020

Читать номер

Японская газета сообщила о закупке Северной Кореей российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». РФПИ это отрицает

Общество429

429
 

Власти Северной Кореи приобрели российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» и термографы китайского производства. Об этом пишет японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники.

Сумма контракта и объем партии вакцины неизвестны. При этом, по данным газеты, выборочно препарат начали вводить представителям Трудовой партии Кореи, правящей в стране, отмечает ТАСС, ссылаясь на материалы издания.

Точных данных о вакцинации лидера КНДР Ким Чен Ына на данный момент нет. Asahi Shimbun предполагает, что для введения ему препарата сначала необходимо будет полностью убедиться в безопасности вакцины.

Термографы установили на границе между Китаем и КНДР. Это нужно для возобновления экономической деятельности между странами.

обновлено

11:16 ТАСС со ссылкой на РФПИ пишет, что в фонде отрицают покупку властями КНДР российской вакцины. 

«Спутник V», созданная центром им. Гамалеи и Минобороны, стала первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот, а в начале декабря в стране стартовала массовая вакцинация.

В Российском фонде прямых инвестиций говорили, что нижний порог эффективности «Спутника V» — 91,4%. При этом разработчики заявили, что она обладает 100% эффективностью против тяжелых форм коронавируса.

Теги:
россия, коронавирус, спутник v, северная корея, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera