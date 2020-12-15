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№ 138 от 14 декабря 2020

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Мэр Перми подал в отставку

Политика9

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Мэр Перми Дмитрий Самойлов написал заявление об отставке. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городской администрации.

Дмитрий Самойлов. Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС

Причины отставки Самойлова агентство не уточняет. Его заявление депутаты гордумы рассмотрят на сегодняшнем заседании, там же назначат и временного исполняющего обязанности главы города. 

Самойлов возглавил пермскую мэрию в 2016 году. Врио главы администрации Перми его назначили в 2014-м. До работы во властных структурах Перми Самойлов работал в ОАО «Уралсвязьинформ». 

Теги:
em, отставка, мэр, пермь

У Новосибирского оловокомбината ученые обнаружили загрязнение почв тяжелыми металлами

Общество66

66
 

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) обнаружили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) тяжелых металлов в почвах рядом с Новосибирским оловянным комбинатом. Об этом сообщил ТАСС доцент кафедры безопасности труда НГТУ Евгений Удальцов.

Металлы, превышение концентрации которых обнаружили в почве, относятся к первой группе канцерогенов по классификации Всемирной организации здравоохранения — это цинк, никель, медь, хром и свинец. По данным ученых, кратность предельно допустимого поступления достигает 34. Подобное загрязнение определяется как опасное.

«Существует риск миграции тяжелых металлов по пищевым цепям через растения в организм человека. Выявленное в промышленной зоне загрязнение свидетельствует о необходимости очистки загрязненной почвы», — отметил Удальцов. 

Со ссылкой на постановление мэрии Новосибирска ТАСС отмечает, что ряд прилегающих к комбинату территорий планируется застроить. При этом ученые обнаружили, что по мере удаления от предприятия содержание тяжелых металлов в почве сокращается, однако оно есть и в районе парковой зоны.

Новосибирский оловокомбинат был основан в 1942 году. Как отмечается на сайте предприятия, оно единственное в России выпускает олово из минерального сырья. ТАСС пишет, что исследования уже проводились в 1990-2000 годах, и тогда тоже было выявлено превышение ПДК металлов на прилегающей к комбинату территории, но тогда она считалась промышленной зоной.

Теги:
загрязнение, предприятия, новосибирск, em
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