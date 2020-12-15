Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

53 тысячи уже подписали!

Премьеру РФ Михаилу Мишустину: «Не добивайте Байкал!» Петиция

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 138 от 14 декабря 2020

Читать номер

У Новосибирского оловокомбината ученые обнаружили загрязнение почв тяжелыми металлами

Общество4

4
 

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) обнаружили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) тяжелых металлов в почвах рядом с Новосибирским оловянным комбинатом. Об этом сообщил ТАСС доцент кафедры безопасности труда НГТУ Евгений Удальцов.

Металлы, превышение концентрации которых обнаружили в почве, относятся к первой группе канцерогенов по классификации Всемирной организации здравоохранения — это цинк, никель, медь, хром и свинец. По данным ученых, кратность предельно допустимого поступления достигает 34. Подобное загрязнение определяется как опасное.

«Существует риск миграции тяжелых металлов по пищевым цепям через растения в организм человека. Выявленное в промышленной зоне загрязнение свидетельствует о необходимости очистки загрязненной почвы», — отметил Удальцов. 

Со ссылкой на постановление мэрии Новосибирска ТАСС отмечает, что ряд прилегающих к комбинату территорий планируется застроить. При этом ученые обнаружили, что по мере удаления от предприятия содержание тяжелых металлов в почве сокращается, однако оно есть и в районе парковой зоны.

Новосибирский оловокомбинат был основан в 1942 году. Как отмечается на сайте предприятия, оно единственное в России выпускает олово из минерального сырья. ТАСС пишет, что исследования уже проводились в 1990-2000 годах, и тогда тоже было выявлено превышение ПДК металлов на прилегающей к комбинату территории, но тогда она считалась промышленной зоной.

Теги:
загрязнение, предприятия, новосибирск, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera