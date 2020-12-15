ФОМ: более 30% россиян считают себя бедными

В ноябре доля россиян, считающих себя бедными, составила 33%. О результатах опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) пишут «Ведомости».

Причинами своей бедности респонденты назвали в том числе низкие зарплаты (8%), рост цен и тарифов (7%), выход на пенсию (7%) и безработицу (5%). При этом больше половины опрошенных ФОМ (52%) считают, что бедность преодолеть можно, противоположную точку зрения высказали 40%.

Ноябрьские показатели выросли почти на четверть по сравнению с мартовскими (27%). «Ведомости» отмечают, что столько стремительного роста граждан, считающих себя бедными, не было в России со времен финансового кризиса. Помимо этого, в ноябре число людей, считающих свой достаток средним, снизилось до 64% (в марте таких респондентов было 69%). Эксперты, опрошенные «Ведомостями», связали тенденции с потерей гражданами доходов и рождением детей.

В конце ноября «Коммерсант» опубликовал исследование, согласно результатам которого в России впервые за пять лет выросли продажи хлеба. Эксперты объяснили это снижением дохода граждан. До этого Росстат провел опрос, согласно которому 64% молодых семей в России хватает денег только на одежду и еду.