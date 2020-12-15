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№ 138 от 14 декабря 2020

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В Башкирии при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек

Общество2 167

2 167
 

При пожаре в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкортостана погибли 11 человек, сообщает управление МЧС по региону. РИА Новости уточняет, что речь идет о доме престарелых.

В здании, по данным МЧС, находились 16 человек. Глава района Ильдар Нафиков уточнил, что пять человек спасены. Четверо из них покинули здание самостоятельно.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 2:53 по местному времени (0:53 мск). Площадь возгорания на момент прибытия пожарных составила 72 квадратных метра. В 6:00 (4:00 мск) было объявлено о полной ликвидации пожара.

В МЧС заявили ТАСС, что здание эксплуатировалось как частный жилой дом. В нем не было систем пожаротушения.

В Абзелиловском районе из-за произошедшего ввели режим чрезвычайной ситуации. Управление СК по региону возбудило дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). На место произошедшего выехал глава Башкирии Радий Хабиров.

обновлено

12:38 По делу о причинении смерти по неосторожности задержана руководитель дома престарелых, сообщает СК. Также возбуждено еще одно дело — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

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Теги:
em, башкирия, пожары
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