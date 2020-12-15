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№ 138 от 14 декабря 2020

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Что произошло за ночь 15 декабря. Коротко

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  • Джозеф Байден получил необходимое количество голосов выборщиков для избрания президентом США. За него проголосовали 306 членов коллегии, за Дональда Трампа — 232. После того, как было объявлено о победе Байдена, действующий президент США заявил, что глава минюста и генпрокурор Уильям Барр перед Рождеством уйдет в отставку. Теперь на заседании обеих палат Конгресса, которое состоится 6 января, законодатели должны официально подтвердить результаты голосования. Инаугурация запланирована на 20 января.
  • В Абзелиловском районе Башкирии при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек. Еще пять человек спасли. Из-за произошедшего на территории района ввели режим ЧС.
  • Число умерших от COVID-19 в Москве превысило 10 тысяч человек. За последние сутки в столице скончались 77 человек от коронавируса. Таким образом, общее число умерших от инфекции в Москве достигло 10 022.

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Теги:
башкирия, пожары, трамп, байден, выборы президента сша, коронавирус, москва, em

В Башкирии при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек

Общество919

919
 

При пожаре в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкортостана погибли 11 человек, сообщает управление МЧС по региону. РИА Новости уточняет, что речь идет о доме престарелых.

В здании, по данным МЧС, находились 16 человек. Глава района Ильдар Нафиков уточнил, что пять человек спасены. Четверо из них покинули здание самостоятельно.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 2:53 по местному времени (0:53 мск). Площадь возгорания на момент прибытия пожарных составила 72 квадратных метра. В 6:00 (4:00 мск) было объявлено о полной ликвидации пожара.

В МЧС заявили ТАСС, что здание эксплуатировалось как частный жилой дом. В нем не было систем пожаротушения.

В Абзелиловском районе из-за произошедшего ввели режим чрезвычайной ситуации. Управление СК по региону возбудило дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). На место произошедшего выехал глава Башкирии Радий Хабиров.

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Теги:
em, башкирия, пожары
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