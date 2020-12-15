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№ 138 от 14 декабря 2020Читать номер
Байден получил необходимое количество голосов выборщиков для избрания президентом США
Большинство выборщиков проголосовали за Джозефа Байдена на выборах президента США, сообщает The Washington Post.
Для победы за кандидата должны были проголосовать как минимум 270 выборщиков. Байден получил 302 голоса, действующий президент США Дональд Трамп — 232. За оппонента американского лидера проголосовали, в частности, выборщики из Калифорнии (55 голосов) Пенсильвании (20 голосов), Висконсина (10 голосов), Джорджии и Мичигана (по 16 голосов), Невады (6 голосов), а также Аризоны (11 голосов).
Теперь на заседании обеих палат Конгресса, которое состоится 6 января, законодатели должны официально подтвердить результаты голосования выборщиков. Инаугурация запланирована на 20 января.
После того, как стало известно, что Байден набрал достаточно голосов выборщиков, Трамп объявил, что генпрокурор и глава минюста США Уильям Барр уйдет в отставку перед Рождеством. «Наши отношения были очень хорошими, он проделал отличную работу! Согласно письму, Билл уедет незадолго до Рождества, чтобы провести праздники с семьей», — заявил американский лидер.
Избиратели голосовали на выборах президента США 3 ноября. Ранее о победе Байдена заявили СМИ. После этого администрация Трампа согласилась начать передачу власти, однако сам он поражение на выборах не признал. В ряде штатов подавались иски о признании результатов выборов недействительными, однако многие из них были отклонены.
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