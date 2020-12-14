Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

53 тысячи уже подписали!

Премьеру РФ Михаилу Мишустину: «Не добивайте Байкал!» Петиция

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 138 от 14 декабря 2020

Читать номер

США ввели санкции против чиновников управления оборонной промышленности Турции из-за покупки российских ЗРК С-400

Политика71

71
 

США ввели санкции против секретариата управления оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира из-за покупки страной российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео. 

По его словам, США «не потерпят крупных сделок с оборонным сектором России». Он отметил, что ограничения вводятся согласно закону «О противостоянии противникам Америки посредством санкций», который начал действовать в 2017 году.

О планах властей США ввести санкции против Турции из-за С-400 несколько дней назад сообщали СМИ. Как указывал Bloomberg, Турция аргументировала покупку российских ЗРК тем, что Соединенные Штаты не предоставили им альтернативы на приемлемых условиях. 

Поставки в Турцию российских зенитных ракет начались 12 июля. При этом США заявляли, что предлагали закупить американские комплексы Patriot. Власти Соединенных Штатов также утверждали, что российские ЗРК собирают разведданные об американских истребителях F-35.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
с-400, санкции, турция, сша, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera