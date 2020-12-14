В Турции с вечера 31 декабря до утра 4 января введут комендантский час

В Турции с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января будет действовать комендантский час. Об этом объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабмина.

«Мы уже сейчас начинаем видеть результаты тех ограничений, которые были введены ранее. С 21:00 31 декабря до 05:00 4 января вводится непрерывный комендантский час», — сказал он (цитата по ТАСС).

В ноябре в Турции ввели комендантский час по выходным дням и закрыли заведения общепита (они могут работать навынос) в рамках борьбы с коронавирусом. Также были закрыты кинотеатры, а школы перевели на «удаленку». Рынкам, торговым центрам и парикмахерским разрешили работу с 10:00 до 20:00.

По последним данным университета Хопкинса, в Турции зафиксировано 1 836 728 случаев заражения коронавирусом, 16 417 человек скончались от инфекции. По числу заражений страна занимает восьмое место в мире.