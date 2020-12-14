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№ 138 от 14 декабря 2020

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В Турции с вечера 31 декабря до утра 4 января введут комендантский час

Общество312

312
 

В Турции с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января будет действовать комендантский час. Об этом объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабмина. 

«Мы уже сейчас начинаем видеть результаты тех ограничений, которые были введены ранее. С 21:00 31 декабря до 05:00 4 января вводится непрерывный комендантский час», — сказал он (цитата по ТАСС). 

В ноябре в Турции ввели комендантский час по выходным дням и закрыли заведения общепита (они могут работать навынос) в рамках борьбы с коронавирусом. Также были закрыты кинотеатры, а школы перевели на «удаленку». Рынкам, торговым центрам и парикмахерским разрешили работу с 10:00 до 20:00. 

По последним данным университета Хопкинса, в Турции зафиксировано 1 836 728 случаев заражения коронавирусом, 16 417 человек скончались от инфекции. По числу заражений страна занимает восьмое место в мире.

Теги:
комендантский час, коронавирус, турция, em

Минздрав: проект приказа о перечне медицинских показаний для аборта не отменяет прерывания беременности по желанию женщины

Общество411

411
 

Проект приказа минздрава, устанавливающего перечень медицинских показаний для прерывания беременности, не отменяет абортов по желанию женщины на сроке до 12 недель. Об этом «Новой газете» сообщили в министерстве.

По его словам, проект приказа содержит лишь обновленный перечень медицинских показаний для аборта. По-прежнему после 12 недель женщина может прервать беременность на сроке до 22 недель по «социальным показаниям» (в случае изнасилования). При угрозе здоровью или жизни матери или ребенка аборт возможен на любом сроке.

Министерство отметило, что в прошлый раз перечень медицинских показаний для аборта пересматривался в 2007 году. «Учитывая развитие медицинской науки, изменения в подходе к лечению различной патологии при беременности, в настоящее время, на основании предложений всех главных внештатных специалистов по всем профилям оказываемой медицинской помощи подготовлен проект нового приказа», — объяснило оно.

Согласно проекту документа, в перечень показаний предлагается внести почечная недостаточность, воспалительные болезни центральной нервной системы, активная фаза туберкулеза, краснуха до 20-й недели беременности, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) IV стадии, а также шизофрения и другие психические расстройства. Сейчас проект приказа вынесен на публичное обсуждение. 

Ранее сегодня зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала документ «катастрофой». Свою позицию она объяснила тем, что новый перечень не только сокращает список медицинских показаний для проведения абортов, но и ограничивает право женщин на прерывание беременности этим списком.

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Теги:
россия, аборты, минздрав, em
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