В Лондоне с 16 декабря ужесточат ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

Лондон с 00:00 16 декабря перейдет на третий, наивысший уровень ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает «Би-би-си».

Такое решение было принято властями из-за резкого роста случаев заражения COVID-19 в британской столице. Третий уровень предполагает, что заведения общепита смогут работать только навынос и на доставку. При нем запрещено встречаться группами более шести человек даже на открытых пространствах. Непродовольственные магазины, фитнес-центры, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг закроются.

Помимо этого, сегодня глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что на территории страны зафиксирован новый вариант коронавируса. «Первоначальные исследования показали, что новый вариант вируса распространяется быстрее, чем уже известные варианты», — заявил он (цитата по РИА Новости).

Министр отметил, что на данный момент зарегистрировано около тысячи заражений новым типом вируса в 60 разных районах на юге Англии, добавив, что нет оснований полагать об устойчивости вируса к вакцине или о более тяжелом течении заболевания при заражении новым типом.

Рост числа случаев COVID-19 в Лондоне зафиксирован в последнюю неделю. В целом на территории Великобритании, по данным университета Хопкинса, зафиксировано 1 854 490 случаев заражения, умерли от инфекции по стране 64 267 пациентов. Прирост в предыдущие семь дней, как отмечает «Би-би-си», по стране составил свыше 18 тысяч заболевших, что на 19% больше показателей двухнедельной давности. Скончались от инфекции за прошедшую неделю 144 человека по стране.