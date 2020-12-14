«Дочка» банка Ковальчука купила крымский винзавод «Массандра» за 5,3 млрд рублей

Министерство имущественных отношений Крыма продало 100% акций винзавода «Массандра» компании «Южный проект», дочернему предприятию банка «Россия», крупнейшим акционером которого является один из соучредителей кооператива «Озеро» (вместе с президентом РФ Владимиром Путиным) Юрий Ковальчук.

Согласно информации с официального сайта торгов, сумма сделки составила 5,327 млрд рублей. За эти деньги структуры Юрия Ковальчука получат 11 тысяч га крымской земли (из них 4 тысячи га засажены виноградниками), производственный комплекс в Ялте и коллекцию вин, хранящуюся в подвалах завода.

При этом само предприятие «Массандра» является прибыльным: согласно данным «Интерфакс-СПАРК», в прошлом году его чистая прибыль составила 380,6 млн рублей.

По мнению бывшего советника первого зампреда правительства Крыма Александра Талипова, который еще в октябре рассказал «Новой газете» о покупке «Массандры» структурами Юрия Ковальчука, сумма сделки по винзаводу — существенно ниже рыночной. У нового собственника получится окупить вложения в течение 10 лет, считает он.

По словам Талипова, только коллекция винзавода стоит примерно в 90 раз дороже. В 2015 году его руководство действительно докладывало Путину, что стоимость винной коллекции предприятия составляет не менее 4 млрд евро, то есть 354,72 млрд рублей.

Несколько лет назад структуры Юрия Ковальчука уже приобрели винзавод «Новый свет» за 1,5 млрд рублей, предложив всего на 40 млн рублей больше стартовой цены.