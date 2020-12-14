PornHub удалил половину контента после запрета Visa и Mastercard использовать их карты для оплаты на сайте

Крупнейший порносайт PornHub объявил об удалении части своего контента после того, как платежные системы Mastercard и Visa запретили использовать на нем свои карты. Об этом говорится в заявлении создателей портала.

«В рамках нашей политики запрета загрузки видео неверифицированными пользователями мы временно заблокировали ролики, уже загруженные не партнерами сайта по контенту или пользователями, участвующими в Модельной программе», — уточнили в компании.

Как отмечает издание Vice, еще накануне на сайте были размещены около 13,5 миллиона видео. На следующий день в поисковой строке были доступны лишь 4,7 миллиона роликов. Заблокированным оказалось и одно из самых популярных любительских видео с 29 миллионами просмотров.

О запрете использовать карты Visa и Mastercard объявили несколько дней назад — после публикации расследования газеты The New York Times о том, как ресурс зарабатывает на несовершеннолетних. В статье колумнист Николас Кристоф утверждал, что на портал пользователи загружают видеоролики, на которых запечатлены реальные случаи насилия, интимные видео, выложенные из-за мести, и кадры с участием несовершеннолетних.

Ролики на сайт до недавнего времени могли загружать и скачивать любые пользователи. После выхода материала Кристофа PornHub объявил об изменении политики сайта. Сервис запретил скачивать записи и ограничил загрузку видео на сайт.