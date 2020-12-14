Разработчики российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» заявили о ее 100% эффективности против тяжелых форм коронавируса

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», созданной центром им. Гамалеи и Минобороны, против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%. Об этом со ссылкой на разработчиков пишет РИА Новости.

«Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было», — рассказали они.

В общем, по словам разработчиков, эффективность «Спутника V» составляет более 90%. Это доказали «в трех статистически значимых точках», которые указаны в протоколе исследования.

Институт Гамалеи планирует опубликовать полученные данные в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов. Предполагается, что они лягут в основу отчета, который будут использовать для подачи заявок на регистрацию препарата в других странах.

На прошлой неделе британская фармакологическая компания AstraZeneca заявила, что проведет клинические испытания «Спутника V». В нем могут принять участие добровольцы в возрасте от 18 лет.

«Спутник V» стала первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот, а в начале декабря в стране стартовала массовая вакцинация. В компании, разрабатывающей российский препарат, сообщили, что ее эффективность составила 95% на 42-й день после введения первой дозы.

О 100% эффективности своей вакцины против тяжелых форм коронавируса ранее заявила американская компания Moderna. Об эффективности своих вакцин ранее отчитались также компании Pfizer и Biotech (95%), AstraZeneca (более 70%).