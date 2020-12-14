Около 30 российских заключенных отсудили свыше 178 тысяч евро в ЕСПЧ из-за удаленности колоний от места жительства их родственников

Европейский суд по правам человека утвердил мировые соглашения между 29 заявителями и российскими властями, в соответствии с которыми последние обязались выплатить 178,6 тысячи евро. О решении ЕСПЧ «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права», руководитель которой Сергей Петряков представлял интересы заявителя Идриса Межидова.

Суд счел, что Россия нарушила право на уважение частной и семейной жизни, которое закреплено в ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Расстояние от Чечни до Забайкалья, где с 2011 года отбывает наказание Межилов, составляет восемь тысяч километров. В жалобе указывалось, что за время заключения родственники навещали его всего три раза.

У них есть разные хронические заболевания, из-за которых им не рекомендуется совершать дальние поездки. Помимо этого, расходы на жилье, транспорт и другие необходимые вещи составляют как минимум 100 тысяч рублей за один раз, что наносит удар по бюджету семьи.

ФСИН отказалась переводить Межилова в другое исправительное учреждение, аргументировав это тем, что «осужденные к лишению свободы должны отбывать весь срок наказания, как правило, в одном исправительном учреждении». Перевод возможен только при наличии заболеваний, входящих в специальный перечень, а их у Межилова не было.

Закон, позволяющий переводить заключенных в регионы, где проживают их ближайшие родственники, появился в России в сентябре. Основанием для его принятия послужило решение ЕСПЧ, вынесенное в марте 2017 года по делу «Полякова и другие против России». ЕСПЧ тогда указал, что заключенные должны отбывать наказание недалеко от мест, где живут их родственники. Еще до решения Европейского суда об этом говорила и омбудсмен Татьяна Москалькова, отметили в «Зоне права».