The Insider назвал имена оперативников ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению Навального 

В спецоперации по отравлению политика Алексея Навального в августе этого года непосредственно могли участвовать восемь сотрудников Федеральной службы безопасности из некоего секретного подразделения. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel.

Предполагаемые участники спецгруппы ФСБ. Фото: The Insider

Среди тех, кто мог входить в спецгруппу, по мнению журналистов, был Станислав Макшаков. Ранее он работал в Государственном институте технологии органического синтеза в закрытом военном городке Шиханы-1 (в/ч 61469). Там же служил и Константин Кудрявцев («Соколов»), до этого он закончил Российскую академию военной химико-биологической защиты.

Следующий фигурант расследования — Олег Таякин («Тарасов») — бывший врач. Он закончил Пироговскую медицинскую академию в Москве, а затем служил на базе «Белый уголь» Службы специальных назначений ФСБ в Ессентуках. Еще один врач — Алексей Александров («Фролов») — пришел работать в ФСБ в 2013 году. The Insider называет его ключевым оперативником группы.

В списке указаны имена еще нескольких человек: медика Ивана Осипова («Спиридонова»), экс-сотрудника Минобороны Алексея Кривощекова, прописанного по адресу Центра специальных операций ФСБ Михаила Швеца («Степанова») и Владимира Паняева, который ранее служил в пограничной службе ФСБ. The Insider утверждает, что последний живет в одном доме с Алексеем Навальным.

По данным авторов расследования, которые изучили с помощью телефонных биллингов маршруты перемещений оперативников, силовики начали следить за Навальным с января 2017 года, когда политик объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента 2018 года. Вслед за ним они посетили практически все города, где побывал оппозиционер в ходе предвыборной кампании.

После отказа ЦИК регистрировать Навальным кандидатом слежка прекратилась до 2020 года. Этим летом Фролов, Швец и Паняев якобы поехали за политиком в Калининград. Там, пишет издание, яд могла получить супруга оппозиционера Юлия Навальная: в один из дней отпуска ей стало очень плохо.

В августе в поездку в Томск вместе с Навальным отправились Александров, Осипов и Паняев. Они выключили свои телефоны, однако два раза Александров включил мобильный. Благодаря этому расследователи выяснили, что один раз он находился рядом с гостиницей в Новосибирске, где бронировала номер соратница Навального Мария Певчих, а в другой — близ отеля в Томске, где жил политик.

После участники группы направились в Горно-Алтайск. В ближайшем к Горно-Алтайску городе Бийск, по данным The Insider, находится Институт проблем химико-энергетических технологий, где разрабатывался «набор наносорбентов для удаления следов химического оружия с зараженных участков». Этот институт также сотрудничает с Институтом криминалистики ФСБ, свидетельствуют данные госзакупок. По мнению журналистов-расследователей, там члены спецгруппы могли избавляться от вещей со следами яда.

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Секретное подразделение, пишет The Insider, действовало под прикрытием Института криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435). Его специалисты участвовали в расследовании всех крупнейших преступлений и происшествий после развала СССР, таких как взрывы жилых домов в 1999 году, захват заложников в Беслане, взрывы в метро Санкт-Петербурга и других. В том же институте, согласно свидетельствам бывших разведчиков-перебежчиков, существуют секретные химические лаборатории.