Обвинение запросило 15 лет колонии строгого режима для историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки

Гособвинение попросило суд назначить наказание в виде 15 лет колонии строго режима историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Прокуратура считает, что Соколова необходимо признать виновным по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и назначить историку 13 лет лишения свободы по ней. Также, по мнению обвинения, Соколов незаконно хранил оружие (ч. 1 ст. 222 УК), за что ему нужно дать еще два года.

Ранее Соколов признал вину в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия, раскаявшись в содеянном. Историк утверждал, что до убийства его довел научный оппонент и литератор Евгений Понасенков, который вместе со своими единомышленниками «с начала 2018 года <...> организовали травлю». Сам Понасенков причастность к травле отрицал.

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В начале ноября прошлого года Соколова нашли в реке рядом с набережной Мойки в Петербурге, в его рюкзаке обнаружили две женские руки и пистолет. В квартире историка силовики обнаружили расчлененный труп Ещенко, с которой он встречался на протяжении пяти лет.

Конфликт между Соколовым и Понасенковым, которого ранее неоднократно обвиняли в лженаучной деятельности, начался в 2018 году. Понасенков упрекнул Соколова в плагиате концепций из его монографии «Первая научная история войны 1812 года». Тот в ответ говорил о вторичности работ Понасенкова и подлогах при публикации. Еще до убийства Ещенко об угрозах со стороны оппонента Соколова говорили и другие представители науки.