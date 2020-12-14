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№ 138 от 14 декабря 2020

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В работе сервисов Google произошел сбой

Общество953

953
 

В работе ряда сервисов Google, в том числе видеохостинга YouTube, произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

Скриншот DownDetector.

Жалобы начали поступать около 14:40 мск. Пользователи сообщают о проблемах в работе в том числе Gmail, Google Play и Google Maps.

Жалобы поступают из России, США, Великобритании, Беларуси, Польши, Австрии, Индии и многих других стран. При этом в основном о проблемах заявляют жители Европы.

обновлено

16:18 YouTube сообщил о восстановлении доступа к сервису. 

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Теги:
em, google, сбой

Суд в Хабаровске прекратил административное дело против журналистки. Она провела в спецприемнике две недели

Общество843

843
 

Индустриальный районный суд Хабаровска во время пересмотра прекратил административное дело в отношении журналистки «Просто газеты» Татьяны Хлестуновой. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора правовой помощи Анну Ромащенко.

Суд решил, что 28 ноября Хлестунова во время митинга в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выполняла редакционное задание. Из-за этого ее нельзя признать виновной в нарушении законодательства о проведении публичных мероприятий.

Полицеские утверждали, что 28 ноября Хлестунова якобы выкрикивала лозунги, но это опровергается записью эфира, на которой слышно, что журналистка только сообщает о происходящем и отвечает на вопросы хабаровчан. В полиции утверждали, чтл Хлестунова нарушила митинговое законодательство тем, что шла по проезжей части, но адвокату от «ОВД-Инфо» Андрею Битюцкому удалось доказать, что выходить на дорогу было необходимо для полноценного ведения эфира. 

Арест Хлестуновой вчера отменил Хабаровский краевой суд. Он согласился с Битюцким, который указал, что сведения в мотивировочной части решения суда первой инстанции расходятся со указанной в материалах дела информацией. 

Журналистку арестовали на 10 суток 3 декабря. За день до этого Хлестунову задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала 4 суток ареста из-за акции в поддержку арестованного хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала, хотя у нее была журналистская аккредитация. В связи с происходящим журналистка объявляла голодовку.

Теги:
журналисты, суды, хабаровский край, em
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