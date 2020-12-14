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№ 138 от 14 декабря 2020

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«Челси» сыграет с «Атлетико», «Барселона» — с ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов

Спорт182

182
 

Сегодня в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Прямая трансляция велась на сайте УЕФА. 

По итогам жеребьевки «Барселона» сыграет с «Пари Сен-Жермен». Первая встреча испанского и французского клубов пройдет в Барселоне, а вторая — в Париже.

«Боруссия» (Менхенгладбах) сыграет с «Манчестер Сити», «Челси» — с «Атлетико», итальянский клуб «Лацио» — с «Баварией», которая является действующий победителем Лиги чемпионов. 

 С дормундской «Боруссией» встретятся игроки испанской «Севильи», «Реал» проведет матч с «Аталантой», «Лейпциг» — с «Ливерпулем», а «Порту» — с «Ювентусом». 

Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала пройдет 19 марта. Финал Лиги чемпионов запланирован на 29 мая. Победителя определят на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Теги:
sn, лига чемпионов, уефа, футбол
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