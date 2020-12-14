СК проведет экспертизу сериала «Секс в большом городе» в рамках дела художницы Юлии Цветковой

Управление Следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО направило на экспертизу один из эпизодов сериала «Секс в большом городе» в рамках дела художницы Юлии Цветковой о распространении порнографии. Об этом «Новой газете» сообщила мать Цветковой Анна Ходырева.

«В СК Хабаровского края, видимо, не нашли ничего лучше, как посмотреть о Юле интервью. И посмотрели они конкретно (интервью журналистки Ирины — ред.) Шихман. А она там говорит, что у нас был сериал "Секс в большом городе", который шел по всем экранам страны, и что это никаких вопросов не вызывало», — рассказывает Ходырева. По ее словам, в постановлении утверждается, что те картины с изображениями женского полового органа в сериале идентичны изображениям, опубликованным Цветковой.

Материалы были отправлены в два места, одно из них, которое проводит искусствоведческую экспертизу, находится в квартире в Балашихе, отмечает мать Цветковой. Вторая экспертиза — психологическая — направлена в Ростов-на-Дону; она содержала в себе четыре вопроса, один из которых был связан с сериалом «Секс в большом городе».

Теперь следователи ставят перед собой задачу сравнить изображения Цветковой с теми, что были показаны в сериале, добавила мать художницы. По словам Ходыревой, следователи никак не объясняют свои действия и «ни с кем не разговаривают».

«В деле нет потерпевших, по сути, самого дела нет и нет людей, которые пострадали, поэтому дело держится на экспертизе. […] Как психолог может оценить воздействие картины на всех людей? Это невозможно», — заявила мать Цветковой, добавив, что она написала письмо игравшей в «Сексе в большом городе» актрисе Синтии Никсон.

Юлия Цветкова — художница из Комсомольска-на-Амуре. В июне этого года Юлии Цветковой предъявили обвинение по статье о распространении порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК) из-за публикации картинок в паблике во ВКонтакте «Монологи вагины». Три месяца, с ноября по март, Цветкова находилась под домашним арестом в рамках уголовного дела. 15 марта Комсомольский районный суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

После этого в отношении активистки также завели несколько административных дел о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и составили протоколы по статье о пропаганде гомосексуализма, в частности, за рисунок Цветковой с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи!».