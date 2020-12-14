РБК: связанные с Россией фирмы в обход санкций США помогают Венесуэле экспортировать нефть 

Связанные с Россией компании занимаются перевозками нефти из Венесуэлы вопреки санкциям, введенным США против режима венесуэльского президента Николаса Мадуро и нефтекомпании PDVSA. К такому выводу пришли журналисты РБК.

РБК утверждает, что в условиях повышенной секретности танкер «Сиерра», зарегистрированный в Российском международном реестре судов, два раза в этом году вывозил нефть из Венесуэлы. Судно принадлежит микропредприятию из Новороссийска ООО «Рустанкер», которым, в свою очередь, владеет офшорная компания Makandi Marine Inc. с Маршалловых островов. Кроме того, осенью нефть из венесуэльского нефтетерминала Хосе вывозил и танкер «Павиноспирит» владивостокского ООО «Павино-Танкер».

Первым о маршрутах в обход санкций и российском следе в экспорте нефти из Венесуэлы 10 ноября рассказало информационное агентство Reuters. Его корреспонденты выяснили, что компания Wanneng Munay зафрахтовала танкер Kyoto, который поставил венесуэльскую нефть в Китай в конце ноября. Reuters отмечает, что Wanneng Munay связана с московской компанией «О Джи Икс Трейдинг»: она и зарегистрировала сайт Wanneng Munay.

В этом году «О Джи Икс Трейдинг» зарегистрировала в России новых покупателей венесуэльской нефти — компании Xiamen Logistic Grass, Olympia Stly Trading, Zaguhan & Co и другие. Данных в ЕГРЮЛ о них нет, на собственных сайтах также отсутствует какая-либо информация об их деятельности. Исключением стала Xiamen Logistic Grass: на портале этой фирмы расположены картинки с надписью «овощи», «фрукты», «крупы» и «макаронные изделия».

РБК обращает внимание, что среди учредителей управляющей организации компании «О Джи Икс Трейдинг» — Мата Переда Бетси Дезире — полная тезка гражданки Венесуэлы и акционера компании, участвовавшей в социальной программе Мадуро по раздаче продовольствия бедным.

РБК отмечает, что не располагает прямыми документальными свидетельствами участия российских частных компаний в торговле венесуэльской нефтью — договорами или портовыми документами. Данные изданию предоставил сооснователь американской компании TankerTrackers по отслеживанию танкеров Самир Мадани. По его словам, сервис отслеживает передвижение танкеров даже с выключенными транспондерами с помощью спутников.

Напомним, в 2018-2020 годах США ужесточили санкции в отношении режима Николаса Мадуро на фоне политического кризиса в Венесуэле. В том числе, под ограничения попала и государственная нефтегазовая компания PDVSА, которая владеет американской нефтеперерабатывающей компанией Citgo Petroleum.