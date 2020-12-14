Правительство предложило ввести квоту на экспорт зерна и установить лимит на повышение цен на социально-значимые продукты

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен заключат до 20 декабря. Об этом сообщается на сайте правительства. Договоренности будут действовать до конца первого квартала.

Решетников предложил дать правительству право устанавливать лимит на повышение цен на социально значимые товары за месяц и вводить ограничения — по словам министра, планка колебания цен на такие товары не должна превышать в этом случае 10%.

Министр добавил, что мониторить исполнение соглашений с производителями сахара и масла по ценам будет Федеральная налоговая служба, а с 15 февраля по 30 июня Россия может ввести квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн тонн, экспортная пошлина на пшеницу может составить внутри квоты 25 евро, вне квоты — 50%, но не менее 100 евро.

Также, по словам Решетникова, предусмотрена возможность пошлины на экспорт подсолнечного масла, если соглашения по ценам не будет исполняться.

По планам правительства, эти меры помогут снизить розничную цену на сахар до 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — до 110 рублей. Решетников уверил, что производители сахара, хлеба и переработчики муки в 2021 получат господдержку.

Ранее президент России Владимир Путин удивился ростом цен на сахар и подсолнечное масло в России и заявил, что повышение цен на базовые продукты в стране нельзя объяснить влиянием пандемии коронавируса. По словам Путина, причиной этого стала попытка подогнать внутренние цены под мировые и использовать экспортные возможности.

Повышение стоимости коснулось сахара (+71,5%), подсолнечного масла (+23,8%), муки (+12,9%), макаронных изделий (+10,5%) и хлеба (+6,3%). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этого добавил что для подорожания российских продуктов нет объективных причин и что Кремль ждет «весьма оперативное» изменение ситуации с ценами на них.