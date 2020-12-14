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№ 138 от 14 декабря 2020

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Мосгорсуд отменил штраф детскому хоспису «Дом с маяком», назначенный из-за ошибок в журнале учета наркотических препаратов

Общество331

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Московский городской суд прекратил административное дело против детского хосписа «Дом с маяком» «в виду малозначительности правонарушения» и отменил назначенный штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Зюзинский суд назначил детскому хоспису штраф в 200 тысяч рублей из-за ошибок в журнале учета наркотических препаратов. Позже прокуратура потребовала отменить это решение.

Правоохранители пришли с проверкой в детский хоспис после жалобы некой Ираиды Волковой. В своем заявлении она указала, что cоучредитель «Дома с маяком» Лида Мониава «таскает (своего подопечного ребенка — ред.) Колю по кафе, тату-салонам, на митинги, прогулки, отдала его в общеобразовательную школу, ничего не боится, мотивируя тем, что у нее есть покровители». Также в жалобе говорится, что лекарства Коле якобы выдаются за счет других детей.

В ходе проверки полицейские не нашли нарушений при использовании лекарств, но составили протокол из-за несвоевременного заполнения журнала учета препаратов.

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Теги:
штрафы, суды, nt, дом с маяком
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