Экс-полицейский из «дела Голунова» Ляховец решил сам представлять свои интересы в суде 

Бывший замглавы отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы и фигурант дела о подбросе наркотиков журналисту «Медузы» Ивану Голунову Игорь Ляховец отказался от адвоката. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала Мосгорсуда, где сегодня началось рассмотрение по делу.

Такое решение Ляховец принял после того, как Совет Адвокатской палаты (АП) Москвы лишил статуса его защитника Алексея Коврижкина. По словам экс-полицеского, он узнал об этом 11 ноября. Фигурант дела уточнил, что отказывается от защиты и будет отказываться от любого назначенного ему адвоката.

«Я намерен самостоятельно осуществлять свою защиту», — сказал Ляховец во время заседания.

Напомним, в рамках дела о задержании Голунова у Цветного бульвара в Москве в прошлом июне проходят пять бывших оперативников из УВД по ЗАО Москвы. По версии центрального аппарата СК, они сами приобрели и подкинули Голунову наркотики, а после обвинили его в подготовке к их сбыту. Четверо полицейских с января остаются под стражей, а Дениса Коновалова, признавшего вину и давшего показания против своего бывшего начальника Игоря Ляховца, в феврале отпустили под домашний арест.

В сентрябре Следственный комитет ужесточил обвинение бывшим полицейским. Им вменили новую статью — совершение преступления организованной группой (ч. 3 ст. 35 УК).