Историк Юрий Дмитриев получил франко-германскую премию «За права человека и верховенство права»

Глава карельского отделения «Мемориала», историк Юрий Дмитриев стал лауреатом франко-германской премии «За права человека и верховенство права». Об этом сообщается на сайте «Мемориала».

В 2020 году лауреатами премии также стали юристы, правозащитники, общественные деятели и гражданские активисты из Ливана, Египта, Южного Судана, Анголы, Китая, Словакии и других стран, отмечается на сайте.

Суд изначально приговорил историка Дмитриева по ч. 4 ст. 132 УК к 3,5 годам лишения свободы: с учетом отбытого в СИЗО срока он должен был освободиться в ноябре этого года. Тогда Дмитриева признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери, а по статье о развратных действиях — оправдали.

Однако Верховный суд Карелии ужесточил наказание Дмитриеву по обвинению в насильственных действиях сексуального характера и изменил срок с 3,5 лет до 13 лет колонии. 10 ноября Дмитриев, который отбывает наказание в СИЗО-1 Петрозаводска, подал кассационную жалобу на приговор. Дмитриев свою вину не признает. «Мемориал» считает его уголовное преследование политически мотивированным.

Также Петрозаводский городской суд уже в третий раз за четыре года начал пересмотр дела историка по другим статьям.

В 2018 году франко-германской премией «За права человека и верховенство права» наградили главу грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева. Его в марте 2019 года признали виновным в хранении наркотиков и назначил ему четыре года лишения свободы.

Сам Титиев свою вину не признавал. Его защита настаивала, что наркотики ему подбросили, а дело было сфабриковано, чтобы прекратить расследовательскую и правозащитную работу «Мемориала». В июне 2019 года он вышел на свободу по УДО.

С 2016 года премия, учрежденная МИД Франции и Германии, вручается людям, которые внесли «выдающийся вклад в защиту и продвижение прав человека и верховенства закона» в своей стране и на международном уровне.