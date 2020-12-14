«Репортеры без границ»: почти 400 журналистов находятся в заключении за выполнение своих профессиональных обязанностей

Организация «Репортеры без границ» (РБГ) опубликовала первую часть своего ежегодного доклада о злоупотреблениях, которые

допускаются в отношении журналистов во всем мире (есть в распоряжении у «Новой газеты»). По данным организации, за 2020 год за выполнение своей работы были задержаны 387 журналистов, 54 — взяты в заложники и четверо — пропали без вести.

Число задержаний журналистов во всем мире остается на исторически высоком уровне, отмечают в РБГ.

При этом более половины из журналистов (61%), содержащихся под стражей, приходится на пять стран — Китай, Египет, Саудовская Аравия, Вьетнам и Сирия.

Число находящихся в заключении журналисток, по данным организации, увеличилось на 35%. Новые задержания происходили в основном в Беларуси, которая переживает политический кризис и «беспрецедентные репрессии» после президентских выборов 9 августа.

«Репортеры без границ» также отмечают, что число неправомерных арестов и задержаний в период с марта по май 2020 года — то есть с начала распространения коронавирусной инфекции по всему миру — увеличилось в четыре раза. РБГ уточняет, что 14 журналистов, которых арестовали из-за освещения COVID-19, до сих пор остаются под стражей.

Доклад РБГ о насилии в отношении журналистов выходит ежегодно с 1995 года. Он основывается на данных, которые РБГ собирает в течение всего года и которые позволяют утверждать, что «лишение свободы или похищение журналиста является прямым следствием осуществления им его профессии». РБГ опубликует свой годовой отчет о журналистах, убитых в 2020 году, 29 декабря.

Накануне обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина стала лауреатом премии за свободу прессы, которую присуждает международная правозащитная организация «Репортеры без границ». Милашиной присудили награду в номинации «За отвагу». В оргкомитете премии подчеркнули, что журналистка регулярно сталкивается с давлением, нападениями и угрозами убийства.