Росгвардия запросила 10,8 млрд рублей на цифровизацию и перевод IT-систем на отечественный софт

Росгвардия запросила 10,8 млрд рублей из бюджета нацпроекта «Цифровая экономика» на цифровизацию с 2021 по 2023 год. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на план цифровой трансформации ведомства. Подлинность документа газете подтвердил федеральный чиновник, однако в пресс-службе Росгвардии комментарий не предоставили.

По информации «Ъ», Росгвардии необходимы 6,7 млрд рублей на поддержку существующей IT-инфраструктуры и сервисов, которые запустятся в ближайшие годы. Также 470 млн рублей ведомству потребуется на «эксплуатацию печатающих устройств» и 185,4 млн рублей — на поддержку и обновление системы централизованного учета оборота гражданского оружия, которую Росгвардия запустит в 2021 году.

По данным «Ъ», еще 3,8 млрд рублей Росгвардия хочет потратить на перевод госуслуг в электронный вид и еще 373 млн рублей — на дооснащение телекоммуникационной инфраструктурой и оборудованием.

Согласно планам ведомства, к 2023 году Росгвардия планирует обеспечить 70% сотрудников компьютерами с отечественным ПО (сейчас этот показатель составляет только 44%) и подключить 50% росгвардейцев к системе электронного документооборота (сейчас к ней подключена около 25% сотрудников).

Как отмечает «Ъ», на фоне МВД (оно запросило у правительства на цифровизацию 55 млрд рублей для создания искусственного интеллекта), и ФСИН (она оценивала план своей цифровой трансформации и цифровизации тюрем в 25 млрд рублей), запрос Росгвардии «выглядит скромно». Эксперты заявляют, что главная проблема — непрозрачность таких процессов в силовых структурах.

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Ранее в МВД России заявили, что в течение трех лет создадут централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Это, по данным ведомства, позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.

Счетная палата проверила расходы ведомств на информационные технологии в 2019 году и обнаружила, что в некоторых из них бюджет увеличился в 11–12 раз. Согласно анализу данных, бюджет на IT-расходы Росгвардии и МВД в 2019 году увеличился в 1,5 раза (до 4,5 и 10 млрд рублей соответственно) по сравнению с 2018 годом. «На что расходовало свои почти 10 млрд руб. силовое ведомство, кроме нашумевших миллиардных закупок ПК?» — спросили тогда авторы записки.

Эксперты отметили, что темпы роста бюджетов на информационные технологии «на несколько процентных пунктов опережают темпы роста общих объемов бюджетов ведомств».