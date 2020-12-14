«Биополитика»: Оксана Пушкина раскритиковала проект приказа минздрава об ограничении прав женщин на аборты перечнем патологий

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала «катастрофой» проект приказа Минздрава, устанавливающего перечень медицинских показаний для прерывания беременности. Ее слова приводит РБК.

«Это биополитика. Таким термином в конце 70-х годов Мишель Фуко назвал вмешательство государства в биологическую жизнь граждан», — сказала она, отметив, что документ выходит за рамки сугубо медицинских вопросов.

Пушкина подчеркнула, что новый перечень не только сокращает список медицинских показаний для проведения абортов, но и ограничивает право женщин на прерывание беременности этим списком. Сама депутат считает аборты одним из маркеров социального неблагополучия, но, по ее словам, решать вопросы об их ограничении должны женские объединения и организации.

Пушкина напомнила, что в послевоенные годы, когда аборты были запрещены, женщины пользовались услугами нелегальных абортариев, что не могло не сказаться на их здоровье. «Сколько женщин погибло из-за таких кустарных абортов, сколько из них навсегда остались бесплодными!» — отметила депутат.

Сегодня по своему желанию сделать аборт женщина может на сроке беременности до 12 недель, позже — по медицинским показаниям. Согласно проекту приказа, в перечень таких показаний теперь будут входить почечная недостаточность, воспалительные болезни центральной нервной системы, активная фаза туберкулеза, краснуха до 20-й недели беременности, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) IV стадии, а также шизофрения и другие психические расстройства.