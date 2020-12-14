«Она летает, черт возьми»: тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» стартовала с космодрома Плесецк

Космические войска ВКС России в рамках летно-конструкторских испытаний ракетного космического комплекса «Ангара» провели второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Ракета стартовала в 08:50 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области. «В расчетное время, через 12 минут 28 секунд после старта, орбитальный блок в составе разгонного блока „Бриз-М“ и грузо-весового макета космического аппарата отделился от третьей ступени носителя», — говорится на сайте.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал в твиттере пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» словами «Она летает, черт возьми!!!».

Изначально запуск ракеты планировался на 28 ноября, однако его перенесли «по техническим причинам». Позднее Рогозин заявил, что испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара» состоится в декабре.

Классы ракет-носителей «Ангара» компонуются из различного количества универсальных ракетных модулей УРМ-1 для нижних ступеней. В составе ракет-носителей легкого класса «Ангара-1.2» используется один УРМ-1, предельной по количеству УРМ-1 может быть трехступенчатая ракета тяжелого класса «Ангара-А5».

Это второй испытательный пуск «Ангары» тяжелого класса, первый был проведен шесть лет назад — 23 декабря 2014 года. Первый пуск ракеты легкого класса «Ангара-1.2ПП» состоялся 9 июля 2014 года.

Минобороны России в июне этого года заказало у «Роскосмоса» четыре ракеты «Ангара А-5», производство которой стоит 7 млрд рублей — это в три раза превышает стоимость производства ракеты «Протон-М».