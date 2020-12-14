В России за сутки выявили еще 27328 новых случаев COVID

В России за сутки выявили 27328 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 13 декабря, за сутки во всей стране выявили 28080 новых случаев COVID.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 2 681 256. В Москве за последний день выявили 5874 новых заболевших COVID-19 — это на 551 меньше, чем накануне.

В Петербурге зарегистрировали 3771 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 1484, в Нижегородской области — 493, в Архангельской области — 403. В Московской области суточный прирост заразившихся стал рекордным за время пандемии.

За последние сутки скончались 450 пациентов с COVID-19, за все время пандемии умерли 47391 человек с коронавирусом.

Число случаев COVID-19 в мире за все время пандемии превысило 72 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего зараженных по-прежнему в США — более 16,25 млн, следом идут Индия (9,88 млн) и Бразилия (6,9 млн). Россия — на четвертом месте, после нее идут Франция (2,43 млн) и Великобритания (1,85 млн).