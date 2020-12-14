«Важные истории»: ущерб от половины краж в прошлом году не превышал 13 тысяч рублей

Половина россиян, которых в 2019 году осудили за самое частое преступление в России — за кражу, похитили ценности на суммы меньше 13 тысяч рублей. К такому выводу пришли «Важные истории» и медиапроект «Четвертый сектор».

По данным исследования, в прошлом году каждого третьего осужденного по статье «Кража» отправили в колонию, при этом, как правило, реальные сроки дают тогда, когда у человека уже есть непогашенная судимость. Однако приговор может быть строже и в том случае, если подсудимый совершил кражу в состоянии опьянения или не возместил ущерб.

«Важные истории» выяснили, что в 39 % случаев, когда суд назначал реальный срок, ущерб не превышал 10 тысяч рублей;

в 42 % — ушерб был от 10 до 50 тысяч рублей, в 19 % случаев сумма ущерба была больше 50 тысяч рублей. Журналисты отмечают, что судя по опубликованным текстам приговоров, вынесенных в 2019 году, ущерб от половины краж не превышал 13 тысяч рублей.

Адвокат Евгений Шишкин заявил, что где-то причина кражи — глупость, где-то — безысходность. Защитник считает, что в России проблемы у бывших заключенных начинаются еще на стадии поиска работы, потому что работодатели им отказывают.

«Важные истории» отмечают, что, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, 72 % осужденных за кражу в прошлом году не имели постоянного источника дохода или были безработными.

Ранее «Важные истории» провели исследование и выяснили, что самое распространенное преступление среди российских пенсионеров — кража, при этом чаще всего они крадут мелкие суммы денег, продукты или другие недорогие предметы. Директор по исследованиям Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев тогда заявлял, что большинство тех, кто совершает кражи, «не имеет доступа к более дорогим, более ценным объектам».