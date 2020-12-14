В Приморье на границе с Китаем скопились более 250 фур

В Приморском крае на границе с Китаем с российской стороны скопились 265 фур. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления, данные приведены в сводке за 14 декабря.

На автомобильном пункте пропуска «Пограничный» («Суйэфэньхэ») стоял 141 грузовик, перед пунктом пропуска «Полтавка» («Дуннин») встали 124 транспортных средства. Сообщается, что движение не осуществлялось в связи с проводимыми карантинными мероприятиями в КНР.

Росгранстрой ранее заявлял, что 11 декабря по инициативе китайской стороны в одностороннем порядке приостановлен пропуск транспортных средств через границу в пунктах пропуска Дуннин и Суйэфэньхэ.

В конце октября около 500 российских дальнобойщиков устроили забастовку на автомобильном пункте пропуска «Пограничный». Водители грузовиков требовали организовать перед границей медпункт, где можно оперативно пройти тестирование на коронавирус.

Такое требование связано с тем, что Китай при повторном тестировании у некоторых российских водителей, которые въезжают со справкой об отрицательном тесте на COVID-19, обнаруживает инфекцию. Тест на китайской стороне проводили в течение 1,5 часов.