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47 тысяч уже подписали!

Премьеру РФ Михаилу Мишустину: «Не добивайте Байкал!» Петиция

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№ 138 от 14 декабря 2020

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В Приморье на границе с Китаем скопились более 250 фур

Общество3

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В Приморском крае на границе с Китаем с российской стороны скопились 265 фур. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления, данные приведены в сводке за 14 декабря.

На автомобильном пункте пропуска «Пограничный» («Суйэфэньхэ») стоял 141 грузовик, перед пунктом пропуска «Полтавка» («Дуннин») встали 124 транспортных средства. Сообщается, что движение не осуществлялось в связи с проводимыми карантинными мероприятиями в КНР.

Росгранстрой ранее заявлял, что 11 декабря по инициативе китайской стороны в одностороннем порядке приостановлен пропуск транспортных средств через границу в пунктах пропуска Дуннин и Суйэфэньхэ. 

В конце октября около 500 российских дальнобойщиков устроили забастовку на автомобильном пункте пропуска «Пограничный». Водители грузовиков требовали организовать перед границей медпункт, где можно оперативно пройти тестирование на коронавирус. 

Такое требование связано с тем, что Китай при повторном тестировании у некоторых российских водителей, которые въезжают со справкой об отрицательном тесте на COVID-19, обнаруживает инфекцию. Тест на китайской стороне проводили в течение 1,5 часов.

Теги:
китай, дальнобойщики, коронавирус, приморье, ng

Петицию «Новой» за сохранение экосистемы Байкала подписали уже более 50 тысяч человек

Общество119

119
 

Петицию «Новой газеты», которая требует отложить подписание новой редакции «Перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории», подписали уже более 50 тысяч человек. 

Этот документ запрещает, в частности, вырубку прибайкальских лесов, застройку новых природных территорий и водоохранных зон, накопление и сжигание мусора.

Министерство природы внесло на рассмотрение правительства новую редакцию документа. Он с 1 января 2021 года позволит заниматься некоторым новыми видами деятельности.

На Байкале разрешат:

  • коммерческие (хоть и не сплошные) рубки прибайкальских лесов;
  • застройку ранее незатронутых природных территорий и водоохранных зон в границах населенных пунктов;
  • транспортировку по озеру пестицидов, сильнодействующих и ядовитых веществ;
  • сохранение и продолжение накопления мусора на свалках бытовых отходов, а также сжигание отходов при «очистке выбросов до нормативов качества».

Будет поощряться строительство:

  • новых портов;
  • любых объектов для рекультивации загрязненных Байкальским ЦБК территорий.

Если перечень будет принят, такие компании, как РЖД и ВЭБ, получат возможность бессрочно эксплуатировать на озере объекты в рамках закона о «магистральной инфраструктуре», что сделает Байкал беззащитным. Эксперты заявляли, что инициатива Минприроды приведет к крупнейшему экологическому кризису на Байкале — это добьет озеро и его уникальную экосистему.

Если премьер Михаил Мишустин подпишет этот документ, стрессовое воздействие на Байкал, и без того переживающего экологический кризис, возрастет еще, утверждают эксперты.

«Новая» требует отложить подписание новой редакции Перечня до тех пор, пока не будет получено научное обоснование предложенных изменений, не будет проведена необходимая независимая экспертиза и не состоятся общественные слушания.

Теги:
экология, ng, байкал
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