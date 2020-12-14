Петицию «Новой» за сохранение экосистемы Байкала подписали уже более 50 тысяч человек

Петицию «Новой газеты», которая требует отложить подписание новой редакции «Перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории», подписали уже более 50 тысяч человек.

Этот документ запрещает, в частности, вырубку прибайкальских лесов, застройку новых природных территорий и водоохранных зон, накопление и сжигание мусора.

Министерство природы внесло на рассмотрение правительства новую редакцию документа. Он с 1 января 2021 года позволит заниматься некоторым новыми видами деятельности.

На Байкале разрешат:

коммерческие (хоть и не сплошные) рубки прибайкальских лесов;

застройку ранее незатронутых природных территорий и водоохранных зон в границах населенных пунктов;

транспортировку по озеру пестицидов, сильнодействующих и ядовитых веществ;

сохранение и продолжение накопления мусора на свалках бытовых отходов, а также сжигание отходов при «очистке выбросов до нормативов качества».

Будет поощряться строительство:

новых портов;

любых объектов для рекультивации загрязненных Байкальским ЦБК территорий.

Если перечень будет принят, такие компании, как РЖД и ВЭБ, получат возможность бессрочно эксплуатировать на озере объекты в рамках закона о «магистральной инфраструктуре», что сделает Байкал беззащитным. Эксперты заявляли, что инициатива Минприроды приведет к крупнейшему экологическому кризису на Байкале — это добьет озеро и его уникальную экосистему.

Если премьер Михаил Мишустин подпишет этот документ, стрессовое воздействие на Байкал, и без того переживающего экологический кризис, возрастет еще, утверждают эксперты.

«Новая» требует отложить подписание новой редакции Перечня до тех пор, пока не будет получено научное обоснование предложенных изменений, не будет проведена необходимая независимая экспертиза и не состоятся общественные слушания.