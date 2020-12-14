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№ 138 от 14 декабря 2020Читать номер
Что произошло за ночь 14 декабря. Коротко
Политика1 059
Наталья Глуховакорреспондент
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- Хакеры получили доступ к системе Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации, сообщили источники Reuters. По данным Washington Post, за атакой стоит хакерская группа APT29 (известная как Cozy Bear), которая «работает на Службу внешней разведки России». В посольстве России в США назвали эту информацию «безосновательной» и заявили, что Россия «не проводит „наступательных“ операций в виртуальной среде».
- В Москве за последние сутки от COVID-19 скончались 75 человек. Всего с начала пандемии в столице умерли 9945 пациентов с коронавирусом, а общее число жертв COVID-19 в России с начала распространения инфекции превысило 45 тысяч человек.
- Английский писатель и автор шпионских романов Джон ле Карре скончался в возрасте 89 лет в Корнуолле. Он умер после болезни, не связанной с коронавирусной инфекцией, причиной смерти стала пневмония. Ле Карре — автор более 20 книг, среди которых — «Полевой агент», «Шпион, выйди вон» и другие.
- В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков от 50 штатов США и округа Колумбия проголосует и назовет имя нового президента страны. Эта процедура формально закрепит итоги голосования избирателей 3 ноября. После этого, 6 января, на заседании обеих палат конгресса законодатели должны официально подтвердить результаты голосования выборщиков.
- Неизвестный открыл стрельбу около кафедрального собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке. Нападавший умер в больнице — его госпитализировали в критическом состоянии после того, как полиция открыла ответный огонь. По данным New York Daily News, стрельба произошла после рождественского выступления, которое проходило на ступенях собора, закрытого из-за COVID-19.
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Теги:что происходит, COVID-19, хакеры, сша, ng
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