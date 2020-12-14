На 90-м году жизни скончался автор шпионских романов Джон ле Карре

Английский писатель и автор шпионских романов Джон ле Карре скончался в возрасте 89 лет в Корнуолле. Об этом сообщил глава литературного агентства The Curtis Brown Group Джонни Геллер.

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По его словам, ле Карре скончался после болезни, не связанной с коронавирусной инфекцией. Причиной смерти стала пневмония.

«Джон ле Карре, бесспорно, был гигантом английской литературы, определившим облик эпохи холодной войны и бесстрашно говорившим правду в лицо властям в последующие десятилетия», — заявил Геллер.

Писатель родился 19 октября 1931 года в городе Пул. Он учился в Бернском университете в Швейцарии, после этого он проходил военную службу в составе Британского разведывательного корпуса в Австрии.

Затем он поступил в Оксфорд, после учебы в котором начал сотрудничать с британской контрразведкой Ми-5, вскоре став штатным сотрудником. Через некоторое время он перешел в разведслужбу Ми-6.

В 1987 году Ле Карре приезжал в СССР. Работая над книгой «Сингл и Сингл», он в 1998 году дважды посетил Грузию.

Ле Карре — автор более 20 книг, его первый роман — «Звонок покойнику» — опубликовали в 1961 году, последний — «Полевой агент» — в 2019. Он также написал такие книги, как «Шпион, выйди вон», «Такой же предатель, как мы», «Голубиный туннель», «Шпион, пришедший с холода».