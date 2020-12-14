Во Франции двоих болельщиков «Спартака» приговорили к 3 и 10 годам лишения свободы за избиение английского фаната на Евро-2016

Суд в Экс-ан-Провансе вынес приговор 34-летним россиянам, болельщикам «Спартака» Михаилу Ивкину и Павлу Косову. Ивкин получил 3 года лишения свободы, Косов — 10 лет, сообщили «Новой газете» в местной прокуратуре.

Там уточнили, что Ивкина вскоре могут освободить, так как он уже «накопил» три месяца УДО, находясь в течение почти трех лет под арестом. Косов сможет отбывать наказание в России, если власти страны обратятся с таким запросом, по соглашению, которое существует между двумя странами.

В качестве доказательств их вины в суде предоставили видеозаписи инцидента, сделанные каналом Russia Today.

По версии обвинения, россияне причастны к избиению 51-летнего (на тот момент) английского болельщика Эндрю Бейча во время проведения Евро-2016 по футболу во Франции.

Бейч был найден в бессознательном состоянии после драки, которая произошла между российскими и английскими фанатами 11 июня 2016 у старого порта Марселя.

Пострадавшего, который после избиения долго находился в коме, с трудом удалось спасти. На суде французский медэксперт заявил, что удивлен, что Эндрю Бейч смог выжить — с учетом тяжелейших травм головы.

В то же время эксперт отметил, что, судя по кадрам видеосъемки, демонстрирующим, как Косов наносит англичанину удар кулаком, а Ивкин бросает в него стул, это не могло стать причиной настолько тяжелых повреждений. Как пишет AFP, главным виновником, по всей вероятности, мог быть третий человек, которого следствию до сих пор не удалось найти. Он также попал в кадр видео, когда бил уже лежавшего на земле англичанина.

Драку с англичанами начали российские фанаты, которых было около ста человек, и которые действовали как «хорошо организованные коммандос», — заявили вызванные в суд в качестве свидетелей сотрудники полиции Марселя. «Англичане были очень пьяны, но россияне — нет» и они «просто линчевали» своих противников, заявил полицейский.

В свою очередь адвокаты россиян заявили, что прокуратура не предъявила четких доказательств их виновности. В частности, адвокат Ивкина показал видео, демонстрирующее, что брошенный его подзащитным стул лишь «слегка задел» жертву. «И за это (Ивкин) в тюрьме уже два с половиной года! (2 года и 10 месяцев — прим. ред.).» — напомнил адвокат.

Ивкин и Косов были задержаны в феврале 2018 года во время пересадки в Германии, когда летели на матч «Спартака» с испанским «Атлетико». После задержания их экстрадировали во Францию.

Пострадавшего англичанина Эндрю Бейча на суде не было, в зале присутствовал его сын. Он заявил, что после произошедшего ему пришлось вернуться из-за границы, где он жил, в Великобританию, чтобы ухаживать за отцом. Медэксперт подчеркнул, что многие повреждения, полученные англичанином «непоправимы», и он до конца жизни останется «с инвалидностью более 60%».

Максимальное наказание, по статье предъявленной россиянам («насильственных действиях, совершенных группой лиц с применением оружия») — 15 лет.