В петербургские инфекционные стационары за неделю госпитализировали рекордное число пациентов

В Петербурге на этой неделе госпитализировали 5 785 человек в стационары, перепрофилированные под работу с инфекционными пациентами, это рекордный показатель. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он отметил, что на этой неделе число госпитализированных в инфекционные стационары города стало на 6,1% больше, чем на прошлой. «Нагрузка на стационарную службу беспрецедентна», — отметил Лисовец.

Он добавил, что в дополнение к двум пунктам вакцинации от коронавируса в городе откроются еще 12. До конца месяца власти планируют закупить новые морозильные камеры, чтобы открыть еще 56 пунктов вакцинации на базе районных поликлиник, добавил Лисовец.

Петербург сейчас занимает второе место после Москвы среди российских регионов по числу заразившихся COVID-19. Там выявлено 174 486 случаев, из них 3 768 — за последние сутки. Рекордный суточный прирост заболевших в Петербурге зафиксировали 11 декабря (3 779). Скончались от коронавируса в городе 6 324 пациента, за сутки — 67.