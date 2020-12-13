Российские миротворцы расширили зону присутствия в Карабахе до Гадрутского района. Накануне там возобновились перестрелки

Зона ответственности российского контингента в Нагорном Карабахе расширена до села Старый Таглар (Хинтаглар, Гадрутский район), где 11 декабря произошло боестолкновение между силами Азербайджана и армянскими отрядами. Это следует из опубликованной Министертсвом обороны РФ карты присутствия в Карабахе.

Карта: Минобороны РФ

По условиям трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху между Москвой, Баку и Ереваном, Гадрутский район не передавался Азербайджану. Российская армия также изначально не сообщала о планах включить район в зону ответственности «Юг».

По состоянию на 13 декабря режим прекращения огня в Карабахе соблюдается, сообщает Минобороны РФ.

В субботу Ереван сообщил наступлении Азербайджана на юге Нагорного Карабаха в направлении Старого Таглара и Хцаберда. Минобороны России подтвердило, что в Карабахе впервые с момента завершения боевых действий нарушен режим прекращения огня. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил в случившемся армянскую сторону.

Минобороны НКР заявило, что около 20:40 11 декабря войска Азербайджана попытались напасть на позиции армии обороны Карабаха, трое резервистов получили ранения.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и Алиев объявили о заявлении о прекращении боевых действий. Согласно документу, под контроль Баку перешли районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, также Ереван должен передать под контроль Баку стратегически значимый город Шуша. Среди положений договора — также ввод в регион российских миротворцев.