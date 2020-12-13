Правозащитники: на протестах в Беларуси задержали более 100 человек

На «Маршах народного обвинения» в Беларуси силовики задержали как минимум 119 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Большинство протестующих были задержаны в Минске, еще трое — в Смолевичах. По данным правозащитников, Евгений Жолнерович, задержанный в белорусской столице, был избит.

Протестные акции в Беларуси начались сегодня в 12:00. Помимо Минска и Смоленичей, они проходят в Гродно, Могилеве и ряде других населенных пунктов Беларуси.

обновлено 17:45 На данный момент число задержанных, по данным правозащитников — как минимум 119 человек. Ранее сообщалось о том, что на сегодняшних протестах задержаны более 60 человек.

В прошлое воскресенье в Беларуси прошли «Марши воли». На них были задержаны свыше 300 человек.

Протесты в Беларуси начались в августе, после голосования на президентских выборах, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко, заявив, что его главная соперница Светлана Тихановская набрала ;лишь около 10% голосов. Силовики жестко задерживают протестующих, многие задержанные рассказывали о применении к ним насилия. На начало ноября фигурантами уголовных дел из-за протестов стали более 230 человек.