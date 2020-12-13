Умер «голос Кремля» Евгений Хорошевцев

Полузащитника голландского «Аякса», экс-футболиста российского «Спартака» Квинси Промеса арестовали по подозрению в нанесении человеку нескольких ножевых ранений. Это сообщил De Telegraaf представитель полиции Джелмер Гирдс.

По закону человек может находиться в СИЗО максимум три дня, однако этот срок может быть продлен. Промесу грозит до четырех лет заключения.

По данным издания, футболист ранил ножом своего родственника во время семейной вечеринки, прошедшей в июле. Этому предшествовала ссора, причины которой неизвестны. Пострадавший мужчина сообщил о ранениях месяц назад. Гердс утверждает, что правоохранители проводили расследование, что и привело к сегодняшнему аресту Промеса.

Накануне ареста 28-летний футболист в составе «Аякса» играл против «Зволле». Встреча завершилась со счетом 4:0, второй гол забил Промес.

До «Аякса» спортсмен играл за испанскую «Севилью». В 2014-2018 годах он выступал за «Спартак», в составе которого завоевал золото на чемпионате России. До этого Промес играл в составе нидерландского «Твенте».