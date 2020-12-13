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№ 137 от 11 декабря 2020Читать номер
Умер «голос Кремля» Евгений Хорошевцев
Скончался диктор протокольных мероприятий Кремля, народный артист России Евгений Хорошевцев. Об этом сообщается на сайте Государственного Кремлевского дворца в фейсбуке.
Хорошевцеву было 76 лет. «Именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким диктора.
Хорошевцев родился 23 июля 1944 года в Москве, окончил Государственный институт театрального искусства. Он был учеником диктора Юрия Левитана, который в 1945-м году объявил о взятии советскими войсками Берлина и о победе СССР в Великой Отечественной войне. С 2000 года Хорошевцев работал диктором на протокольных мероприятиях российского президента.
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Полузащитника «Аякса» Промеса арестовали по подозрению в нанесении ножевых ранений
Полузащитника голландского «Аякса», экс-футболиста российского «Спартака» Квинси Промеса арестовали по подозрению в нанесении человеку нескольких ножевых ранений. Это сообщил De Telegraaf представитель полиции Джелмер Гирдс.
По закону человек может находиться в СИЗО максимум три дня, однако этот срок может быть продлен. Промесу грозит до четырех лет заключения.
По данным издания, футболист ранил ножом своего родственника во время семейной вечеринки, прошедшей в июле. Этому предшествовала ссора, причины которой неизвестны. Пострадавший мужчина сообщил о ранениях месяц назад. Гердс утверждает, что правоохранители проводили расследование, что и привело к сегодняшнему аресту Промеса.
Накануне ареста 28-летний футболист в составе «Аякса» играл против «Зволле». Встреча завершилась со счетом 4:0, второй гол забил Промес.
До «Аякса» спортсмен играл за испанскую «Севилью». В 2014-2018 годах он выступал за «Спартак», в составе которого завоевал золото на чемпионате России. До этого Промес играл в составе нидерландского «Твенте».