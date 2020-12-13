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№ 137 от 11 декабря 2020

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Полузащитника «Аякса» Промеса арестовали по подозрению в нанесении ножевых ранений

Общество3

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Полузащитника голландского «Аякса», экс-футболиста российского «Спартака» Квинси Промеса арестовали по подозрению в нанесении человеку нескольких ножевых ранений. Это сообщил De Telegraaf представитель полиции Джелмер Гирдс.

По закону человек может находиться в СИЗО максимум три дня, однако этот срок может быть продлен. Промесу грозит до четырех лет заключения.

По данным издания, футболист ранил ножом своего родственника во время семейной вечеринки, прошедшей в июле. Этому предшествовала ссора, причины которой неизвестны. Пострадавший мужчина сообщил о ранениях месяц назад. Гердс утверждает, что правоохранители проводили расследование, что и привело к сегодняшнему аресту Промеса.

Накануне ареста 28-летний футболист в составе «Аякса» играл против «Зволле». Встреча завершилась со счетом 4:0, второй гол забил Промес.

До «Аякса» спортсмен играл за испанскую «Севилью». В 2014-2018 годах он выступал за «Спартак», в составе которого завоевал золото на чемпионате России. До этого Промес играл в составе нидерландского «Твенте».

Теги:
футбол, арест, em

Власти Германии ввели жесткий карантин по всей стране

Общество1 468

1 468
 

Федеральное правительство и власти субъектов ФРГ договорились ужесточить противоэпидемические карантинные меры по всей Германии с 16 декабря, сообщила канцлер страны Ангела Меркель на пресс-конференции.

Как минимум до 10 января закроются все магазины страны. Исключением станет торговля предметами первой необходимости, например, супермаркеты, аптеки и даже точки продажи алкоголя.

Шатдаун предусматривает пакет помощи пострадавшему бизнесу — до 500 тысяч евро в месяц для предприятия (ранее максимальная сумма составляла 200 тысяч евро). Общефедеральный пакет помощи оценивается в 11 млрд евро.

В школах и детских садах установлены ограничения — отменяется обязательная посещаемость, а дети должны оставаться дома, «если это возможно». Родители могут взять дополнительный оплачиваемый отпуск для ухода за детьми.

Рождество (24-25 декабря) разрешается отпраздновать лишь в узком семейном кругу (максимум — 5 человек). В предновогодние дни и непосредственно в новогоднюю ночь по всей стране действует запрет на собрания. Также запрещается продажа и применение любой пиротехники. В большинстве федеральных земель Германии не запрещено потреблять алкоголь в общественных местах, однако в период шатдауна за это предусмотрены штрафы.

Службы в церквях, мечетях и синагогах разрешаются только при соблюдении социальной дистанции и наличии средств защиты.

По сообщениям СМИ, местные и федеральные чиновники договорились об условиях нового карантина невероятно быстро. Саксония ввела жесткий локдаун еще до общефедерального решения.

«Мы больше не можем довольствоваться принятыми 2 ноября мерами»,

— сказала канцлер Меркель. Она объяснила свое решение экспоненциальным ростом заболеваемости.

С конца ноября в ФРГ фиксируется ежедневный прирост заболевших COVID-19 в районе 25-20 тысяч человек с отдельными «спадами» заболеваемости. 

До жесткого карантина в Германии действовал так называемый альтернативный локдаун с масочным режимом и ограничениями на контакты, но без закрытия экономики.

За все время пандемии коронавирусом в стране заразились 1,34 млн жителей, умерли почти 22 тысячи человек.

Теги:
kn, меркель, локдаун, коронавирус, германия
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