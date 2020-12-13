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№ 137 от 11 декабря 2020

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Власти Германии ввели жесткий карантин по всей стране

Общество492

492
 

Федеральное правительство и власти субъектов ФРГ договорились ужесточить противоэпидемические карантинные меры по всей Германии с 16 декабря, сообщила канцлер страны Ангела Меркель на пресс-конференции.

Как минимум до 10 января закроются все магазины страны. Исключением станет торговля предметами первой необходимости, например, супермаркеты, аптеки и даже точки продажи алкоголя.

Шатдаун предусматривает пакет помощи пострадавшему бизнесу — до 500 тысяч евро в месяц для предприятия (ранее максимальная сумма составляла 200 тысяч евро). Общефедеральный пакет помощи оценивается в 11 млрд евро.

В школах и детских садах установлены ограничения — отменяется обязательная посещаемость, а дети должны оставаться дома, «если это возможно». Родители могут взять дополнительный оплачиваемый отпуск для ухода за детьми.

Рождество (24-25 декабря) разрешается отпраздновать лишь в узком семейном кругу (максимум — 5 человек). В предновогодние дни и непосредственно в новогоднюю ночь по всей стране действует запрет на собрания. Также запрещается продажа и применение любой пиротехники. В большинстве федеральных земель Германии не запрещено потреблять алкоголь в общественных местах, однако в период шатдауна за это предусмотрены штрафы.

Службы в церквях, мечетях и синагогах разрешаются только при соблюдении социальной дистанции и наличии средств защиты.

По сообщениям СМИ, местные и федеральные чиновники договорились об условиях нового карантина невероятно быстро. Саксония ввела жесткий локдаун еще до общефедерального решения.

«Мы больше не можем довольствоваться принятыми 2 ноября мерами»,

— сказала канцлер Меркель. Она объяснила свое решение экспоненциальным ростом заболеваемости.

С конца ноября в ФРГ фиксируется ежедневный прирост заболевших COVID-19 в районе 25-20 тысяч человек с отдельными «спадами» заболеваемости. 

До жесткого карантина в Германии действовал так называемый альтернативный локдаун с масочным режимом и ограничениями на контакты, но без закрытия экономики.

За все время пандемии коронавирусом в стране заразились 1,34 млн жителей, умерли почти 22 тысячи человек.

Теги:
kn, меркель, локдаун, коронавирус, германия
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