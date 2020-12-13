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№ 137 от 11 декабря 2020Читать номер
Умер бывший участник группы «Воскресение» Андрей Сапунов
В возрасте 64 лет скончался музыкант, экс-басист и композитор рок-группы «Воскресение» Андрей Сапунов. Об этом сообщила РБК пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова.
«Насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию», — рассказала она.
Сапунов вошел в первый состав «Воскресения» в 1979 году. После распада группы в 1982-м он сотрудничал с другими коллективами, однако в 1994-м году вернулся в новый состав. В апреле 2016 года стало известно, что Сапунов покидает «Воскресение». Пресс-секретарь Антон Чернин уточнял, что одной из причин стала ситуация с концертом группы в Симферополе, куда музыкант ехать отказался.
На счету «Воскресения» четыре студийных альбома, десять концертных и множество сборников. Несколько раз группа распадалась из-за конфликтов.
Директора гродненского детского хосписа заподозрили в незаконном использовании спонсорской помощи. Ранее ее оштрафовали за участие в протестах
В Гродно директор детского хосписа имени святого Губерта Ольга Величко стала фигуранткой уголовного дела, сообщил белорусский госканал ОНТ.
Величко подозревается в незаконном использовании спонсорской помощи. Телеканал не уточнил статью, по которой было возбуждено дело.
Дело связано с двумя эпизодами, первый из которых произошел в 2017-2018 годах. Комитет государственного контроля утверждает, что хоспис собирал деньги на покупку аппарата искусственной вентиляции легких для ребенка, однако Велико якобы сняла эти деньги со счета, при этом ни средства, ни оборудование родителям не передали.
Глава управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Гродненской области Татьяна Слабыш рассказала об еще одном эпизоде. «В августе 2020 год хоспис получил спонсорскую помощь от двух субъектов хозяйствования на оздоровление детей в лагере «Неман-72». Однако, как установлено в ходе проверки, хоспис не заключал договоры на оздоровление детей», — заявила она. В сюжете также утверждается, что в хосписе не проводилась инвентаризация.
В октябре Величко оштрафовали на 15 базовых величин (405 белорусских рублей, почти 11,7 тысячи российских рублей) за участие в акции протеста. После этого в хоспис пришли с проверкой, КГК утверждал, что осмотр провели «по фактам занижения налогооблагаемой базы и уклонения от уплаты налогов», рассказывала «Медиазона.Беларусь».
Сегодня в Беларуси проходит «Марш народного обвинения». СМИ сообщают о задержаниях протестующих.
Политический кризис в Беларуси разразился после выборов президента, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко, заявив, что его главная соперница Светлана Тихановская набрала на них лишь около 10% голосов. Массовые акции сопровождаются насилием со стороны силовиков.