Умер бывший участник группы «Воскресение» Андрей Сапунов

В возрасте 64 лет скончался музыкант, экс-басист и композитор рок-группы «Воскресение» Андрей Сапунов. Об этом сообщила РБК пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова.

«Насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию», — рассказала она.

Сапунов вошел в первый состав «Воскресения» в 1979 году. После распада группы в 1982-м он сотрудничал с другими коллективами, однако в 1994-м году вернулся в новый состав. В апреле 2016 года стало известно, что Сапунов покидает «Воскресение». Пресс-секретарь Антон Чернин уточнял, что одной из причин стала ситуация с концертом группы в Симферополе, куда музыкант ехать отказался.

На счету «Воскресения» четыре студийных альбома, десять концертных и множество сборников. Несколько раз группа распадалась из-за конфликтов.