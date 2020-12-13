Директора гродненского детского хосписа заподозрили в незаконном использовании спонсорской помощи. Ранее ее оштрафовали за участие в протестах

В Гродно директор детского хосписа имени святого Губерта Ольга Величко стала фигуранткой уголовного дела, сообщил белорусский госканал ОНТ.

Величко подозревается в незаконном использовании спонсорской помощи. Телеканал не уточнил статью, по которой было возбуждено дело.

Дело связано с двумя эпизодами, первый из которых произошел в 2017-2018 годах. Комитет государственного контроля утверждает, что хоспис собирал деньги на покупку аппарата искусственной вентиляции легких для ребенка, однако Велико якобы сняла эти деньги со счета, при этом ни средства, ни оборудование родителям не передали.

Глава управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Гродненской области Татьяна Слабыш рассказала об еще одном эпизоде. «В августе 2020 год хоспис получил спонсорскую помощь от двух субъектов хозяйствования на оздоровление детей в лагере «Неман-72». Однако, как установлено в ходе проверки, хоспис не заключал договоры на оздоровление детей», — заявила она. В сюжете также утверждается, что в хосписе не проводилась инвентаризация.

В октябре Величко оштрафовали на 15 базовых величин (405 белорусских рублей, почти 11,7 тысячи российских рублей) за участие в акции протеста. После этого в хоспис пришли с проверкой, КГК утверждал, что осмотр провели «по фактам занижения налогооблагаемой базы и уклонения от уплаты налогов», рассказывала «Медиазона.Беларусь».

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