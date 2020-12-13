В США на акциях за и против Трампа произошли столкновения. Есть пострадавшие

В США на субботних протестах произошли столкновения, в ходе которых пострадали несколько человек, пишет NBC.

Один человек получил огнестрельное ранение в Олимпии, еще четыре человека — в Вашингтоне. Последние находятся в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь чрезвычайных служб округа Колумбия Дуг Бушанан уточнил, что один полицейский получил легкое ранение во время перестрелки, не связанной с протестами. Всего, по его словам, в больницы доставлены восемь человек.

В протестах участвовали сторонники и противники действующего президента США Дональда Трампа, активисты Black Lives Matter и противники связанных с пандемией коронавируса ограничений. CNN со ссылкой на данные правоохранителей пишет о задержании в Вашингтоне по крайней мере 23 человек.

Протесты в США прошли на следующий день после того, как Верховный суд страны отклонил иск прокурора штата Техас о непризнании итогов президентских выборов в Джорджии, Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. Трамп назвал это решение «правовым позором», а штаб его соперника Джозефа Байдена посчитал решение ожидаемым.

Президентские выборы прошли в США в начале ноября. СМИ назвали их победителем Байдена, однако официально выборщики проголосуют в понедельник, 14 декабря. Трамп не признает поражение, однако его администрация согласилась начать передачу власти.