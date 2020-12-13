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№ 137 от 11 декабря 2020Читать номер
В России за сутки выявили 28 080 случаев заражения COVID-19
В России за последние сутки зафиксировано 28 080 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших в стране за время пандемии достигло 2 653 928.
В Москве выявили 6 425 новых случаев, в Петербурге — 3 768, в Подмосковье — 1 444, в Нижегородской области — 497, в Карелии — 417. В Московской области суточный прирост заразившихся стал рекордным за время пандемии.
Умерли за сутки от коронавируса в России 488 пациентов, из них 72 — в Москве, 67 — в Петербурге и 31 — в Подмосковье. Общее число умерших от COVID-19 по стране за время пандемии достигло 46 941. Вылечились 2 106 235 человек, из них 20 277 — за прошедшие сутки.
По данным университета Хопкинса, в мире зафиксировали более 71,7 млн случаев заражения COVID-19. Россия по этому показателю занимает четвертое место, ее опережают США (свыше 16 млн заболевших), Индия (более 9,8 млн) и Бразилия (свыше 6,8 млн). Умерли от коронавирусной инфекции 1 605 468 пациентов, из них 297 837 — в США.
Теги:коронавирус, россия, em
В Париже задержали более ста участников марша против полицейского насилия
«Новая газета»редакция
В Париже и других городах Франции противники закона «О глобальной безопасности», запрещающего снимать на фото и видео сотрудников силовых структур, вышли на митинги. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».
Всего, по оценке корреспондента «Новой», на акцию пришли от 20 до 30 тысяч человек. Как сообщили в МВД, по данным на 16:30 (18:30 мск), в столице Франции задержали 107 человек. Сегодня префектура полиции Парижа значительно увеличила число силовиков на улицах, чтобы не допустить серьезных беспорядков, которые были в предыдущие две субботы в Париже.
Газета Canard Enchaîné сообщила, что не допустить повторения погромов президент Франции Эммануэль Макрон настоятельно потребовал от министра внутренних дел Дарманена. Силовики стоят непрерывной цепочкой по всему пути следования колонны от Площади Шатле через Севастопольский бульвар к площади Республики, а также рассекают колонну на отдельные группы внутри.
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19:40 мск На Площади Республики полиция распыляет слезоточивый газ и водометы, в нее летят дымовые шашки, бутылки и камни, передает корреспондент «Новой».
19:55 мск Полиция жестко вытесняет остающихся на площади около двух тысяч протестующих.
20:30 мск Число задержанных увеличилось до 119, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен.
20:40 мск Участники акции разошлись, передает корреспондент «Новой».
Аналогичные митинги проходят в Лионе, Лилле, Страсбурге и Дижоне. В Лионе, по данным СМИ, полиция применила против протестующих слезоточивый газ.
Обсуждение закона «О глобальной безопасности» началось в середине ноября в нижней палате французского парламента. В тот же вечер в Париже прошла масштабная акция против закона, переросшая в беспорядки.
После нескольких многотысячных акций власти Франции пообещали «целиком переписать» спорную статью закона о расширении полномочий полиции. Рассмотрение закона в Сенате, уже принятом в Нацсобрании, запланировано на январь.
Статья нового закона предполагает назакание в виде года тюрьмы и 45000 евро штрафа за распространение изображения лица или любого другого элемента идентификации полицейского, военного или жандарма в момент выполнения профессиональных задач на операции. Санкция применяется только в случае, когда человек распространяет снимок или видео с целью навредить силовику. Также закон позволяет силовикам носить оружие в нерабочее время и использовать дроны.
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